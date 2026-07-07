تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل تزامناً مع هبوط الدولار

شفق نيوز - بغداد/أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل، بالتزامن مع انخفاض أسعار صرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 887 ألف دينار، وسعر الشراء 883 ألفاً، فيما كان سعر البيع يوم أمس الاثنين 895 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 857 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 853 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 890 ألفاً و900 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 860 ألفاً و870 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً مماثلاً؛ حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 938 ألف دينار، وعيار 21 نحو 896 ألفاً، في حين سجل عيار 18 سعر بيع بلغ 768 ألف دينار.

ويعود هذا الانخفاض السعري المحلي إلى تأثيرات حركة الأونصة عالمياً، بالتزامن مع التراجع النسبي الذي تشهده بورصات الصرف المحلية؛ إذ تراجعت أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان إلى مستويات 153 ألف دينار لكل 100 دولار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً و معدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.