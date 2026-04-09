تراجع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع بداية تداولات البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 152900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153100 دينار مقابل 100.