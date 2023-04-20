تراجع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاربعاء 144200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 144750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 142750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143650 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 142650 دينارا مقابل 100 دولار.