تراجع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 157200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 159950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 156750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157250 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 157200 دينار لكل 100 دولار امريكي.