تراجع جديد يضرب أسعار النفط وسط توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط، مساء الأربعاء، هبوطاً جديداً بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع، رغم أن العقود الآجلة للخام ما تزال مرتفعة بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع مع أخذ المتعاملين في الاعتبار استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

‎وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى74.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 1255 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10دولار، أو 1.53 بالمئة أيضا، إلى 70.64 دولارا للبرميل.

‎وارتفعت أسعار النفط عند التسوية في الجلستين السابقتين لتعوض جزءا من خسائر الأسبوع السابق التي تجاوزت سبعة بالمئة. وأدت المخاوف إزاء الطلب الصيني وانحسار المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى انخفاض الأسعار.

‎وذكر محللون أن ارتفاع الأسعار أمس الثلاثاء ربما يرجع إلى عدم تحقيق زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحدث إلى إسرائيل أي نتائج، بحسب وكالة رويترز.