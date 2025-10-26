تراجع جديد بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار، صباح الأحد ، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141375 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاص أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، في حين بلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار لكل 100 دولار.