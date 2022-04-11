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تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-11T06:38:38+0000
تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث عزز ارتفاع عوائد سندات الخزانة الدولار وتصدى للمخاوف الجديدة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1941.95 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1949.32 دولارًا

وكانت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ثابتة عند 1945.70 دولارًا أمريكيًا.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، بدعم احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاحتواء التضخم المتصاعد، الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية للآخرين حاملي العملة.

يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض حيازاته من الأصول وتحريك أسعار الفائدة أعلى بشكل حاد.

تؤدي أسعار الفائدة والعوائد المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، والتي تستخدم أيضًا كملف التحوط ضد ارتفاع التضخم.

بالنسبة للمعادن الاخرى زاد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 2487.83 دولارا، وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلى 24.69 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 979.97 دولارا.

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