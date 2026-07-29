تراجع الخام العراقي رغم صعود النفط العالمي

شفق نيوز- البصرة

تراجعت أسعار الخام العراقي، يوم الأربعاء، رغم الارتفاع القوي الذي سجلته العقود الآجلة للنفط العالمية، فيما شهدت أسعار عدد من خامات منظمة أوبك والدول العربية انخفاضا أيضا.

وانخفض خام البصرة الثقيل إلى 53.70 دولارًا للبرميل بتراجع 0.90%، كما هبط خام البصرة المتوسط إلى 56.00 دولارًا للبرميل بانخفاض 0.87%.

وعلى مستوى الأسواق العالمية، ارتفع خام برنت إلى 87.22 دولارًا للبرميل بزيادة 3.13 دولارات أو 3.72%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 82.01 دولارًا للبرميل مرتفعًا 2.75 دولار أو 3.47%.

وفي منظمة أوبك، تراجعت سلة أوبك إلى 88.91 دولارًا للبرميل بانخفاض 8.54%، بينما انخفض خام مربان الإماراتي إلى 84.09 دولارًا بتراجع 0.40%.

كما سجلت عدة خامات عربية انخفاضات، إذ تراجع العربي الخفيف السعودي إلى 75.29 دولارًا بانخفاض 1.21%، ومزيج صادرات الكويت إلى 87.56 دولارًا متراجعًا 6.86%، فيما هبط خام قطر البري إلى 83.84 دولارًا بانخفاض 5.50%، إضافة إلى تراجع خام دبي إلى 76.91 دولارًا بنسبة 2.55%.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار التباين بين حركة العقود الآجلة للنفط والأسعار الرسمية لعدد من الخامات التي تعلنها الدول المنتجة، والتي تصدر عادة بفارق زمني عن التداولات الفورية في الأسواق العالمية.