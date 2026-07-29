النفط يقفز أكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوتر والهجمات في العراق

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، يوم الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط عقب الضربات العسكرية الأخيرة في العراق، وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 87.39 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 82.31 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف الأسواق من اتساع نطاق التوترات في المنطقة.

وجاءت المكاسب بعدما أعلن الجيش الأميركي اعتراض صواريخ باليستية قال إن إيران أطلقتها باتجاه قواته في الشرق الأوسط، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق صواريخ استهدفت قاعدة جوية أميركية ومركز القيادة المركزية العسكرية في الأردن.

وفي السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، نفذت ضربات استهدفت مقاراً لقوات الحشد الشعبي في مناطق متفرقة داخل العراق، متهمة اياها بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وعلى صعيد السوق، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو/تموز، بينما يترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.