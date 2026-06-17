تراجع احتياطيات البنك المركزي خلال الربع الثاني من 2026

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن البنك المركزي تسجيل تراجع في مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ الاحتياطي في 28 أيار نحو 118.947 تريليون دينار، مقارنةً بـ120.675 تريليون دينار في 21 أيار، بانخفاض بلغ 1.728 تريليون دينار، وبنسبة 1.43%، مما يشير إلى استمرار منحى الهبوط خلال شهر أيار.

وبحسب البيانات، فقد واصل الاحتياطي تراجعه على أساس شهري، إذ سجل في نيسان نحو 127.152 تريليون دينار، بعد أن كان في آذار عند 130.443 تريليون دينار، ما يعكس انخفاضاً تدريجياً في إجمالي الأصول الاحتياطية خلال الفترة الممتدة من آذار حتى نهاية أيار.

وفيما يخص مكونات الاحتياطي، فقد بلغت قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية نحو 32.973 تريليون دينار، وهو ما يمثل أحد أهم عناصر التحوط ضمن هيكل الاحتياطي الأجنبي.

ويعكس هذا المسار تذبذباً في مستويات الاحتياطيات الرسمية، المرتبط بعوامل متعددة، تشمل حركة العوائد الخارجية، وإدارة السيولة، وتقلبات الأسواق العالمية خلال الفترة المذكورة.