تذبذب أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 141550 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار فقد سجل استقرارا حيث بلغ سعر البيع 141200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.