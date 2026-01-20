تداولات البورصة العراقية تتجاوز مليار دينار خلال أسبوع

شفق نيوز– بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 69 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 25 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق.

وأضاف أن عدد الأسهم المتداولة بلغ ملياراً و270 مليون سهم بانخفاض بلغت نسبته 78 بالمئة قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت ملياراً و713 مليون دينار منخفضة بنسبة 69 بالمئة قياساً بالأسبوع الذي سبقه، من خلال تنفيذ 2554 صفقة.

وأشار إلى أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 984.54 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.353 بالمئة عن إغلاقه في الجلسة السابقة.

وبيّن أن عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 50 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 14 مليون دينار من خلال تنفيذ ثلاث صفقات، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين ثلاثة ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 16 مليون دينار من خلال تنفيذ 19 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.