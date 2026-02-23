تحذير رسمي من "مليون دولار" وورق أسود يتداول في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، رصد عدد من عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها ضعاف النفوس تجاه المواطنين لأغراض الاستفادة المادية، لذا يهيب هذا البنك بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع بهذه العمليات.

وذكر البنك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن أبرز هذه العمليات التي تمارس داخل العراق تنقسم الى عدة طرق منها بيع ورقة فئة (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون دولار أميركي على أنها ورقة نقدية وهي في الحقيقة عبارة عن ورقة تذكارية غير متداولة، و أن أعلى فئة هي (۱۰۰) مئة دولار.

وبحسب البنك، فإن الطريقة الثانية ترويج أوراق سوداء مقطعة بالأبعاد نفسها لورقة الدولار على أنها أوراق حقيقية فئة (۱۰۰) دولار لكنها مطلية بمادة سوداء اللون، مدعين أنها بعد إزالة المادة السوداء ستعود للتداول، ولا صحة لذلك مطلقاً.

ووفق بيان المركزي العراقي، فيتم كذلك، ترويج أوراق نقدية مسحوبة من التداول من دول عدة ليس لها أية قيمة مالية ويتم استبدالها بالعملة العراقية بمبالغ عالية، باستخدام أساليب وذرائع وادعاءات مختلفة لبيعها على ضحايا الاحتيال.

وخلص إلى أن الطريقة الأخيرة تتمثل بطرح أوراق نقدية من الدولار والدينار مستنسخة أو مطبوعة تحمل كلمة نموذج أو باطل أو بطال، مستخدمة كلعب أطفال وتحمل ملامح الورقة النقدية والترويج لها على أنها أوراق نقدية حقيقية، وجرى إبلاغ الجهات المعنية لغرض منع طباعتها أو استيرادها من خارج العراق.