تحت 76 دولاراً.. تراجع أسعار النفط 0.5%

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط العالمية، مساء الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات رغم تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

وبحلول الساعة 06:30 مساء بتوقيت بغداد، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 75.92 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً أو 0.96% إلى 71.39 دولار.

ويتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6% ويتجه الخام الأميركي لزيادة بنحو 5%.