تجدد حالة عدم اليقين التجاري ترفع الذهب من أدنى مستوى في شهر

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، يوم الخميس، من أدنى مستوى في شهر، بعد أن أدت حالة عدم اليقين التجاري الناتجة عن إعلانات جديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس، رغم تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.6% ليصل إلى 3295.37 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي عند 3267.79 دولاراً في جلسة الأربعاء.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتسجل 3289.30 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، سلسلة من القرارات الجمركية، شملت تعديلات على الرسوم المهددة سابقاً على واردات النحاس والبرازيل، إلى جانب إنهاء الإعفاءات الجمركية عن الشحنات ذات القيمة الصغيرة القادمة من الخارج.

كما أعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السلع منها، وأكد استمرار المفاوضات مع الهند بعد فرض رسوم بنسبة 25% على وارداتها بدءاً من الجمعة، كما عبّر عن تفاؤله بشأن المفاوضات التجارية مع الصين، مشيراً إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق "عادل".

وفي الوقت نفسه، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما ساهمت تصريحات رئيس المجلس في تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوتر الاقتصادي، وغالباً ما يحقق أداءً جيداً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 37.21 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1333.45 دولاراً، وكسب البلاديوم 3.1% ليصل إلى 1242.45 دولاراً.