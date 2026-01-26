مخزون استراتيجي يطمئن العراقيين: الحنطة تكفي لعام كامل

شفق نيوز- البصرة

أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب، يوم الاثنين، أن كمية محصول الحنطة المحلية المخزونة في مواقع الشركة المنتشرة في عموم العراق تُقدَّر بنحو 4 ملايين 200 ألف طن، وهي كمية كافية لتغطية حصة العراق من مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية لمدة عام كامل.

وقال المدير العام للشركة، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مخزون الحنطة المتوفر لدى الشركة العامة لتجارة الحبوب كافٍ لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الطحين لمدة سنة كاملة، ولن يتأثر هذا المخزون بأي أزمة مالية إن وُجدت، فالشركة قادرة على تجاوز أي طارئ قد يمر به البلد لا سامح الله".

وأضاف أن "العراق يمتلك القدرة على مقاومة أي ظروف استثنائية بفضل الخزين الإستراتيجي المتوفر من مادة الحنطة"، مبينًا أن "هذا المخزون يمنح الدولة هامش أمان غذائيًا يمكّنها من التعامل مع الأزمات المحتملة بثقة واستقرار".

وفيما يتعلق بما يُشاع عن تقديم مساعدات خارجية، نفى الكرعاوي وجود أي نية لتقديم محصول الحنطة المحلية كمساعدات إلى سوريا أو جمهورية لبنان، مؤكداً أن "هذا الملف متوقف تمامًا، وأن الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة ولا تستند إلى قرارات رسمية".

وأوضح أن "هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي ببيع كميات الحنطة المحلية الفائضة بسعر أربعمئة وعشرين ألف دينار للطن الواحد"، لافتًا إلى أن "هذا القرار لا يمنع تصدير الحنطة إلى دول الجوار في حال ورود عروض شراء رسمية من دول مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو المملكة الأردنية الهاشمية أو غيرها من الدول العربية والإقليمية".