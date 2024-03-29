تباين في مؤشرات الأسهم الأمريكية بآخر جلسات آذار

شفق نيوز/ سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة، أداءً متبايناً، خلال تعاملات آخر جلسات شهر آذار/مارس الجاري.

هذا وارتفعت عقود مؤشر "داو جونز" الصناعي الآجلة Dow Jones، بنسبة 0.12% لتصل إلى 39,807.37 نقطة.

في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100، بنسبة تقدر بنحو 0.12%، أو بنحو 20.06 نقطة، لتستقر عند المستوى 16,379.46 نقطة.

أما عقود مؤشر S&P 500 الآجلة، فارتفعت بما يقرب من 0.11%، لتسجل حوالي 5,254.35 نقطة.

يذكر أن مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد أغلقت تداولات جلسة السابقة، أمس الخميس؛ على تباين طفيف بجميع مؤشراتها الرئيسية، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي التداولات على صعود بنسبة 0.12% أو بنحو 47.29 نقطة، ليصل إلى مستوى 39,807.37 نقطة.

واختتم مؤشر S&P 500 الجلسة الماضية، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11% ليصل إلى 5,254.35 نقطة، في حين، تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة وصلت إلى 0.14% أو بنحو 26.15 نقطة ، ليصل إلى مستوى 18,254.69 نقطة بنهاية تداولات البورصة الأمريكية.