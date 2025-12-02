تباين أسعار الذهب في بغداد وأربيل الثلاثاء

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما شهدت انخفاضاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 850 ألف دينار، وسعر الشراء 846 ألف دينار، وهي نفس الأسعار المسجلة يوم أمس الاثنين.

وأضاف المراسل أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 820 ألف دينار، وسعر الشراء 816 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 850 و860 ألف دينار، وسعر مثقال الذهب العراقي بين 820 و830 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 883 ألف دينار، وعيار 21 نحو 843 ألف دينار، وعيار 18 نحو 723 ألف دينار.