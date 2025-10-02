بيانات رسمية: العراق من أكبر مستوردي الدجاج البرازيلي في 2024

شفق نيوز- بغداد

أشارت بيانات رسمية، اليوم الخميس، إلى أن العراق حلّ في موقع متقدم ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادا للدجاج البرازيلي لعام 2024.

وبحسب بيانات صادرة عن جمعية البروتين الحيواني البرازيلية (ABPA)، حلّ العراق ضمن أبرز الأسواق المستوردة للدجاج البرازيلي بإجمالي 179,800 طن متري، ما يعكس تنامي الطلب العراقي على المنتجات البرازيلية.

وسجّلت صادرات لحوم الدجاج البرازيلية مستوى قياسياً خلال عام 2024، إذ بلغت 5.29 ملايين طن متري.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية، بإجمالي 562,200 طن متري خلال عام 2024، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 455,100 طن متري، ثم اليابان بـ 443,200 طن متري، والمملكة العربية السعودية بـ 370,800 طن متري.

ويأتي هذا الأداء القوي في وقت يشهد فيه السوق العالمي موسم تصدير نشط، خصوصاً من جانب الصين التي كثّفت وارداتها خلال الأشهر الأخيرة.

كما تؤكد الجهات الصحية البرازيلية عدم تسجيل أي أمراض أو مشكلات صحية تؤثر على صادرات لحوم الدجاج، ما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتج البرازيلي.

ويعكس هذا النمو في الصادرات ارتفاع الطلب العالمي، خاصة من الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية، وسط تنافس متزايد بين الشركات البرازيلية لتوسيع حصتها في هذه المناطق.

وتُعد البرازيل من أكبر مصدّري لحوم الدجاج في العالم، إذ تمثل أكثر من 30٪ من التدفقات العالمية، وتعتمد على تنوع الأسواق الخارجية لضمان استقرار صادراتها الزراعية وتقليل أثر تقلبات الأسعار العالمية.

ويستورد العراق اللحوم والدجاج والسمك وغيرها من منتجات غذائية من عدد كبير من دول الجوار والمنطقة والعالم، على الرغم من امتلاكه ثروة حيوانية منوّعة.