بورصات العراق تغلق على ارتفاع بأسعار الدولار

شفق نيوز– بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار سجلت ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند مستوى 141600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية ببغداد شهدت كذلك ارتفاعاً، إذ بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141450 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.