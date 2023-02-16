بعد سيمنس.. كشف تفاصيل مذكرة جنرال إلكتريك لإصلاح كهرباء العراق

شفق نيوز / كشف مصدر حكومي رفيع، يوم الخميس، تفاصيل جديدة عن بنود مُذكَّرة التَّفاهم الأخيرة التي وقعت بين الحكومة العراقيّة وشركة جنرال إلكترك الأمريكية (GE)، وذلك بعدما وقع مُذكَّرة تفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانيّة في كانون الثاني الماضي.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، تضمّنت توجهات الحكومة أن يتمّ التَّعاقد مع الشركات العالميّة الرصينة المُصنِّعة للمُعدّات كشركتي (سيمنس)، بالإضافة إلى (GE)"، مشيراً إلى أن "توقيع مُذكَّرة مبادئ تعاون مع شركة (GE)، يهدف إلى مُعالجة المُعوِّقات التي واجهت اجراءات تنفيذ المشاريع التي سبق وأن تم إدراجها في مُذكَّرات التَّعاون المُوقَّعة بين وزارة الكهرباء والشركة سابقاً".

وأوضح أن "المعوقات التي رافقت التفاهمات السابقة، تتعلق بتعذّر تمويل المشاريع التي تعمل بالوقود الأحفوري من خلال تثبيت المشاريع المُدرجة ضمن خطة الوزارة التي ستساهم في زيادة إنتاج الطاقة وتقليل النقص الحادّ في تجهيز الطاقة وكذلك معالجة الاختناقات في قطاع النقل وتحسين كفاءة الأداء للوحدات العاملة حالياً وإنشاء مركز مراقبة لها بالإضافة إلى مشاريع لاستغلال الغاز المُصاحِب".

وبين المصدر الحكومي، أن "التَّعاقد مع (GE) على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدة خمس سنوات لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، وزيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، إضافة إلى إجراء الدِّراسات لاستغلال الغاز المُصاحِب".

وبوقت سابق من اليوم، وقّعت وزارة الكهرباء، مذكّرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك/GE الأمريكية، في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق، وذلك برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.