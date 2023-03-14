بعد "سيليكون فالي".. خبير مصرفي يتوقع انهيار أحد أكبر المصارف العالمية

شفق نيوز/ توقع الخبير المصرفي الامريكي، روبرت كيوساكي، يوم الثلاثاء، انهيار أحد أكبر وأعرق المصارف العالمية على خلفية إفلاس مصرف "سيليكون فالي" الامريكي.

وقال كيوساكي في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، إن المصرف التالي المرشح للانهيار هو مصرف "كريدي سويس" السويسري.

وكان الخبير المصرفي في "وول ستريت"، شارع المال والأعمال بمدينة نيويورك، قد توقع عام 2008 انهيار مصرف "ليمان براذرز"، وهو ما قاد إلى أزمة مالية طاحنة حينها.

وبعد انهيار بنك "سيليكون فالي"، قبل عدة أيام، انهارت مؤسسات مصرفية أخرى في الولايات المتحدة منها بنك "سيغنتشر"، وبات السؤال: مَن البنك التالي الذي سيأتي عليه الدور؟.

وبحسب، كيوساكي فإن الأمر يتعلق بمشكلة في سوق السندات، الذي هو أوراق مالية مثل الأسهم، لكن يختلف عنه في أن المُقترض يسدد فوائد في أوقات دورية ويعيد السند إلى الدائن في موعد متفق عليه.

ويستثمر المصرف في سوق السندات الذي بدأ ينهار، علما بأن مصرف "سيليكون فالي" المفلس كان من المستثمرين في سوق السندات.

وأضاف أنه قلق بشأن مصير مصرف "كريدي سويس" رغم أنه واحد من أكبر مصارف العالم، ودعا الناس إلى شراء الذهب والفضة لحماية قيمة مدخراتهم.

وبعد ساعات من هذا التصريح، أقر المصرف نفسه في تقريره السنوي بأنه يعاني من نقاط ضعف مادية (المشكلة تتعلق بإدارة المخاطر).

وهوت أسهم مصرف "كريدي سويس" بنسبة 5% في التعاملات المالية صباح الثلاثاء، وكانت قد شهدت انخفاضا يوم الاثنين مقداره 15%.

ومصرف "كريدي سويس" السويسري، متخصص في الاستثمارات الدولية والخدمات المالية، ومقره مدينة زيوريخ بسوسيرا، ويعد سابع أكبر مصرف استثمارات في العالم.

وارتفعت أمس الاثنين تكلفة تأمين سندات المصرف، إثر مخاوف من تمدد انهيار مصرف "سيليكون فالي"، ومني المصرف بخسائر مالية في عام 2022 قدرت بنحو 7.9 مليار دولار.