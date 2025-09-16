برنت يتجاوز 68 دولاراً.. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتوترات وتوقعات

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات، مساء اليوم الثلاثاء، عند التسوية، بفعل توترات جيوسياسية وتوقعات اقتصادية.

وجاء هذا الصعود مع تقييم الأسواق لاحتمال تأثر الإمدادات الروسية من الخام بسبب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على عدد من الموانئ والمصافي الروسية، ولاحتمال خفض معدلات الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولاراً أو بنسبة 1.53% إلى 68.47 دولاراً للبرميل عند التسوية.

أيضاً زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.22 دولاراً أو بنسبة 1.93% لتسجل عند التسوية 64.52 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك بعد أن قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن شركة "ترانسنفت"، المحتكرة لخطوط أنابيب النفط في روسيا، حذرت منتجي الخام من احتمالية لجؤهم إلى خفض الإنتاج، وذلك بعد الهجمات التي نفذتها كييف بطائرات مسيرة، مستهدفة موانئ التصدير الحيوية والمصافي في روسيا.

وعلق محللو "جيه.بي مورغان" تلك التطورات قائلين: "الهجوم على محطة تصدير مثل بريمورسك (الروسية) يهدف أكثر إلى الحد من قدرة روسيا على بيع نفطها في الخارج، مما يؤثر على أسواق التصدير".

وأضاف محللو البنك الأمريكي: "الأهم من ذلك أن الهجوم يشير إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط الدولية، وهو ما قد يزيد من الضغط الذي يدفع أسعار النفط للصعود".

وبحسب تقديرات من بنك "غولدمان ساكس"، تسببت الهجمات الأوكرانية في وقف نحو 300 ألف برميل يومياً من طاقة التكرير في روسيا خلال شهري آب/ أغسطس الماضي وأيلول/ سبتمبر الجاري.

من جانبه، ذكر وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، أمس الاثنين، أن الإدارة الأمريكية لن تفرض تعرفات جمركية إضافية على الواردات من الصين بهدف تشجيع الدولة الآسيوية على وقف وارداتها من النفط الروسي.

في سياق آخر، ينتظر المتداولون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، في ظل توقعات بخفض معدلات الفائدة، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.

من جانبها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، أن هناك تسارعاً في المعدل الطبيعي لتراجع إنتاج حقول النفط والغاز على مستوى العالم، وهو ما يرجع إلى زيادة الاعتماد على الموارد الصخرية، والموارد البحرية العميقة.

ويشير ذلك إلى أن الشركات ستضطر إلى رفع وتيرة الاستثمار من أجل الحفاظ على ثبات مستويات الإنتاج فقط.