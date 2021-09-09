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بالصور.. الطباعة أكثر المهن انتفاعاً من الانتخابات العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-09T10:14:00+0000
بالصور.. الطباعة أكثر المهن انتفاعاً من الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ وسط وضع اقتصادي صعب فرضته على الاسواق العراقية اجراءات كوروونا وارتفاع سعر صرف الدولار، تُقدم فترات "الدعاية الانتخابية" فرصاً ثمينة لتوفير دخل ولو مؤقتاً لأصحاب المطابع وعمالها.

وتعد هذه الفئة المستفيد الأكبر من فترة الدعاية التي تستمر قرابة شهر،  تعمل خلالها بوتيرة استثنائية لتجهيز متطلبات الدعاية أو الحملة الانتخابية لزبائنها من الأحزاب السياسية.

وفي العاصمة بغداد، يزداد الطلب على معامل الطباعة لتغطية عمل المرشحين المشاركين في الانتخابات القادمة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، الذي تجول بين ثنايا تلك المطابع فقد بلغ سعر طبع سعر الفلكس من دون حديد للمتر المربع الواحد 5 الاف دينار ، فيما سجل سعر الفلكس للمتر المربع مع الحديد 10 الآف دينار عراقي.

أما البطاقة اليدوية الصغيرة "الكارت"، فقد تراوحت أسعار كل 1000 بطاقة بوجه واحد (من 20 الى 25 الف دينار)، اما البطاقة ذات الطباعة بوجهين فقد سجلت اسعارهار من  30 الى 35 الف دينار.

وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرا لخوض الانتخابات العامة في العاشر من تشرين الاول المقبل.  

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