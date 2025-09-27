انهيار تاريخي للعملة الايرانية مقابل الدولار الأمريكي

شفق نيوز - بغداد / طهران

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الإيرانية، يوم السبت، في السوق الحرة ليصل إلى أكثر 11.000 مليون تومان، مقابل 100 دولار وسط استمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني.

وتراوح سعر 100 دولار خلال جلسة التداول في الأسبوع الماضي عند 10.300 ملايين تومان.

وفقد التومان الإيراني خلال الأعوام الأخيرة جزءاً كبيراً من قيمته نتيجة العقوبات الأمريكية وتراجع صادرات النفط.

وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.

وكان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار ، يوم الجمعة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.