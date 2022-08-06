انخفاض واردات العراق النفطية بنسبة 6.5% في تموز

شفق نيوز/ انخفضت واردات العراق النفطية بنسبة 6.5% في شهر تموز الماضي وفقا لشركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبحسب إحصائية صدرت عن سومو واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "واردات العراق النفطية لشهر تموز البالغة 10 مليارات و608 ملايين انخفضت بمقدار 746 مليون دولار وبنسبة 6.57% مقارنة بشهر حزيران التي بلغت فيها الواردات 11.354 مليار دولار وبنسبة 7.57% عن شهر ايار الماضي البالغة 11.477 مليار دولار".

واضافت ان "انخفاض الواردات جاءت نتيجة انخفاض معدل سعر البرميل النفط الواحد لشهر تموز والذي بلغ 103.60 دولارات مقارنة بشهر حزيران الذي بلغ 112.209 دولاراً".

واعلنت وزارة النفط في الأول من شهر آب الجاري عن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز التي بلغت 102 مليونان و385 الفاً و49 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.608 مليارات دولار .