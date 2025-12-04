انخفاض نفط البصرة رغم الصعود العالمي

شفق نيوز– بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي.

وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضًا قدره 65 سنتًا بما يعادل 1.08%، ليصل إلى 59.64 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بنفس المقدار بنسبة 1.05% مسجلاً 61.39 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع رغم صعود أسعار النفط عالميًا بعد الهجمات التي شنتها أوكرانيا على البنية التحتية النفطية الروسية، والتي أثارت مخاوف بشأن تأثيرات محتملة على الإمدادات العالمية.