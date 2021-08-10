انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، بنسبة 7.93%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى 209 ملايين و730 الفا و601 دولار أمريكي، مقارنة بيوم الاحد الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 227 مليونا و969 الفا و500 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 191 مليوناً و280 الفا و601 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 18 مليوناً و450 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركة صرافة.