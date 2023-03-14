انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي بنسبة 18% في مزاد العملة

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، بنسبة 18% لتصل إلى 176 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 176 مليونا و955 الفا و968 دولارا منخفضا بنسبة 18.14% مقارنة بيوم أمس الاثنين الذي بلغت المبيعات فيه 215 مليونا و493 الفا و281 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 120 مليونا و275 الفاً و968 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 56 مليوناً و680 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 171 شركة.