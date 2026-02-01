انخفاض كبير لصادرات العراق النفطية الى أميركا خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 4.908 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 677 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.585 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت معدل 83 ألف برميل يوميًا، منخفضة بمقدار 168 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 251 ألف برميل".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.813 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية بمعدل 370 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 216 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 128 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 119 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا و بمعدل بلغ 94 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 43 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 41 ألف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل ألف برميل يوميا.

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول العشر الرئيسية، ويقدر استهلاك أمريكا اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.