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انخفاض في أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-20T08:41:22+0000
انخفاض في أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار. 

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة انخفضت حيث بلغ سعر البيع  148450 دينارا لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148350 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.

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