انخفاض طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار سجلت تراجعاً طفيفاً في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتبلغ 153100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 153200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت إلى 153500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار أيضاً، إذ سجل سعر البيع 152950 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152850 ديناراً مقابل 100 دولار.