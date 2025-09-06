انخفاض طفيف للدولار ببغداد و ارتفاعها في اربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الاسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع الكفاح و الحارثية لتسجل 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 143050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.