انخفاض طفيف.. خاما البصرة يغلقان على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز- متابعة

حققت أسعار خامي نفط البصرة، المتوسط والثقيل، مكاسب أسبوعية بما يعادل 4.06%، خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم الجمعة، على انخفاض بلغ 48 سنتا ليصل الى 66.33 دولار، إلا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.59 دولارا بما يعادل 4.06%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له، على انخفاض ايضا بلغ 83 سنتا، ليصل الى 67.88 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.04 دولار أو 1.56 %.

وبالرغم من تراجع العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 67.43 دولاراً للبرميل، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات عند 63.53 دولاراً.

ورغم هذا، فإن الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.