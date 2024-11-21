انخفاض صادرات النفط الخام العراقية المنقولة بحراً

شفق نيوز/ تراجعت صادرات العراق من الخام للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول تحت ضغط من منظمة "أوبك" لخفض الإنتاج بما يتماشى مع حصتها البالغة 3.905 ملايين برميل يوميا، بما في ذلك التعويضات المخطط لها.

وانخفضت صادرات ثاني أكبر منتج في أوبك في أكتوبر بنسبة 3.28% على أساس شهري، مع شحن 3.24 ملايين برميل يوميا من الخام، في الغالب إلى الصين والهند، وفقا لبيانات S&P Global Commodity Insights.

وبلغ إنتاج العراق 4.14 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أيضا أقل من مستويات سبتمبر/أيلول، لكنه لا يزال أعلى من حصته في أوبك+ البالغة 3.905 ملايين برميل يوميا .

وفي أكتوبر/تشرين الأول، شحن العراق 1.34 مليون برميل يوميا، أو 41% من صادراته المنقولة بحرا إلى الصين، التي استحوذت على 7.7 ملايين برميل من الخام الثقيل و34.03 مليون برميل من الخام المتوسط. وتلقت الهند 28% من صادرات العراق، حيث استحوذت على 16.27 مليون برميل من الخام الثقيل و11.95 مليون برميل من الخام المتوسط. وتعد الصين باستمرار واحدة من أكبر مستوردي الخام العراقي، وقد استثمرت بكثافة في الدولة الخليجية لتأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة.

وانخفضت الشحنات إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليونان وإيطاليا وتركيا في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري.