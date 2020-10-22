انخفاض صادرات العراق النفطية الى الهند لشهر ايلول بمقدار 18%

شفق نيوز/ أفادت بيانات بقطاع النفط بانخفاض صادرات العراق النفطية الى الهند لشهر ايلول.

وأظهرت تلك البيانات أن واردات الهند النفطية في الشهر الماضي من العراق، التي تعتبر المورد الرئيسي لها، انخفضت نحو 18 بالمئة عن آب، إذ عمق ثاني أكبر منتج في أوبك تخفيضات الإنتاج للتعويض عن إنتاج زائد.

وبحسب البيانات، تقلصت حصة منتجي الشرق الأوسط من سوق النفط الهندية في أيلول إلى حوالي 61 بالمئة على خلفية انخفاض المشتريات من العراق ومنتجين آخرين بالمنطقة.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج نحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 لدعم الأسعار العالمية. وطلبت المجموعة من العراق تخفيضات تعويضية إضافية حتى ديسمبر كانون الأول.



