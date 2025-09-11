انخفاض أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الخميس، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، حسبما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 734 ألف دينار، وسعر الشراء 730 ألف دينار، مقارنة بـ 740 الف دينار أمس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 704 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 700 الف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 735 الفا و 745 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 705 الاف و 715 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 765 الف دينار، وعيار 21 بيع 730 الف دينار، وعيار 18 بيع 625 الف دينار .