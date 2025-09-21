انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز- بغداد /اربيل

انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 735 ألف دينار، وسعر الشراء 731 ألف دينار، مقارنة مع سعر يوم السبت الماضي الذي بلغ 738 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 705 آلاف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 701 ألف دينار.

وفيما يخص محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 735 و745 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 705 و715 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت أسعار الذهب حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 778 ألف دينار، وعيار 21 بيع 743 ألف دينار، وعيار 18 بيع 637 ألف دينار.