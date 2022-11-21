انخفاض أسعار الذهب في اسواق بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، (21 تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 358 الف دينار، وسعر الشراء 354 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 360 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 328 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 324 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و 370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 370 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).