انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,700 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر الخميس الماضي الذي كان قد بلغ 150,800 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 149,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، شهد الدولار أيضاً انخفاضاً، حيث سجل سعر البيع 151,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار، وسجلت بعض المحال سعر 149,900 دينار مقابل 100 دولار.