انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 150250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 151200 دينار مقابل 100 الدولار، وسعر الشراء 151100 دينار مقابل 100 دولار.