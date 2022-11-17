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انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع اغلاق البورصة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-17T13:11:43+0000
انخفاض أسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح اليوم 148450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار. 

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء  147750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد استقرت الاسعار  مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148300 دينار مقابل 100 دولار.

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