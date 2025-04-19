انخفاض أسعار الدولار بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 146750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 146900 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146950 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.