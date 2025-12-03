انخفاض خام البصرة مع التراجع العالمي لأسعار النفط

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

و انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 48 سنتا بما يعادل 0.79%‎‎ ليصل إلى 60.29 دولارا، وانخفض أسعار خام البصرة المتوسط 48 سنتا بما يعادل 0.77% ‎ليصل 62.4 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بسبب ضعف الطلب ووفرة المعروض، مع ترقب المستثمرين لمحادثات السلام التي تجريها أميركا مع روسيا لإنهاء الحرب بين اوكرانيا وروسيا.