انخفاض جديد يضرب أسعار النفط

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، مساء اليوم الثلاثاء، مع انتعاش الآمال بالتوصل سريعاً إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وقرابة الساعة 16,30 بتوقيت غرينيتش، سجل سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم آب/ أغسطس المقبل تراجعاً بنسبة 4,27% إلى 90,23 دولاراً، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى 89,57 دولاراً، في أدنى مستوى له منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي.

أما نظيره الأميركي، برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم تموز/ يوليو المقبل، فتراجع بنسبة 5,10% إلى 86,64 دولاراً.

وصباح اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً بما يعادل 1% إلى 93.34 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينيتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1.2% إلى 90.17 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الانخفاض الجديد بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن المفاوضين بلغوا "المراحل النهائية" من الجهود الدبلوماسية، فيما توقفت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أمس الاثنين، ما أعاد الزخم للجهود الدبلوماسية.

واعتبر المحلل في شركة "غلوبال ريسك مانجمنت"، آرني لومان راسموسن، أن "السوق تعوّل على حلّ سريع"، لافتاً إلى أنه يمكن تفسير ميل الأسعار إلى الهبوط بتراجع واردات الصين من النفط "بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفاضها بنحو 50% مقارنة بمستوياتها المسجّلة في مطلع العام".

إلى ذلك، قال المحلل في مصرف "كومرتسبنك"، كارستن فريتش، "نشهد زيادة كبيرة في الصادرات النفطية من الولايات المتحدة"، وهو ما يسهم أيضاً في إبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة.

وتبقى إعادة فتح مضيق هرمز العامل الحاسم لسوق النفط، إذ بدون ذلك يبقى تراجع الأسعار محدوداً، وفق كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في مجموعة التداول "إكس تي بي".