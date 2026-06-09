تراجع أسعار النفط بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف اطلاق النار
شفق نيوز - بغداد / أربيل
سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، انخفاضا لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كلا الجانبين من إمكانية استئناف الأعمال القتالية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 93.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 90.17 دولارا للبرميل.
كانت الأسعار قد زدات بما يصل إلى خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن قلل تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان من الآمال في نهاية وشيكة للحرب الأوسع نطاقا، لكنها قلصت مكاسبها بعد أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل.
وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "رغم وجود بعض الارتياح حيال أحدث توقف للضربات المباشرة، فإن المستثمرين غير مقتنعين بأن الهدنة ستصمد".
أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات بعد مناشدة ترامب، غير أن طهران قالت إنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل ضرب حزب الله في لبنان.