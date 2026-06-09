تراجع أسعار النفط بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف اطلاق النار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، انخفاضا لتمحو معظم مكاسب ​الجلسة السابقة بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل وقف ‌تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كلا الجانبين ​من إمكانية استئناف الأعمال القتالية.

وانخفضت العقود ​الآجلة لخام برنت 91 سنتا بما يعادل ⁠واحدا بالمئة إلى 93.34 دولارا للبرميل ​بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، في حين ​نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 90.17 دولارا للبرميل.

كانت ​الأسعار قد زدات بما يصل إلى ​خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن قلل تجدد ‌الضربات ⁠الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان من الآمال في نهاية وشيكة للحرب الأوسع نطاقا، لكنها قلصت مكاسبها بعد أن أعلنت القوات ​المسلحة الإيرانية ​انتهاء العمليات ⁠العسكرية ضد إسرائيل.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم ​تريد "رغم وجود بعض الارتياح حيال أحدث ​توقف ⁠للضربات المباشرة، فإن المستثمرين غير مقتنعين بأن الهدنة ستصمد".

أعلنت إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات ⁠بعد ​مناشدة ترامب، غير أن ​طهران قالت إنها ستستأنف الهجمات إذا واصلت إسرائيل ضرب حزب ​الله في لبنان.