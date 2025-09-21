انخفاض جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 142500 دينار عراقياً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141900 دينار مقابل 100 دولار.