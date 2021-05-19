انخفاض جديد في اسعار النفط

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط، مساء اليوم الأربعاء، انخفاضاً جديداً تجاوز نسبة الـ5%، بعد أن تراجعت الأسعار صباحاً عما كانت عليه يوم أمس.

وذكرت وسائل إعلام مختصة بالشأن الاقتصادي، أن مزيج خام برنت القياسي للعقود الآجلة شهر تموز المقبل، انخفضت بمقدار 4.85 % ليصل السعر إلى 65.39 دولاراً للبرميل.

وأشارت إلى أن العقود الآجلة لشهر حزيران لخام غرب تكساس الوسيط، هي الأخرى انخفضت بنسبة 5.22 % لتصل إلى 62.02 دولاراً للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، وارتفاع التضخم بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.80% إلى 68.16 دولارا للبرميل، وكانت قد تراجعت 1.1% عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.935 إلى 64.91 دولارا للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2% أمس الثلاثاء.

وتجاوز سعر خام برنت، في آذار الماضي مستوى الـ71 دولاراً للبرميل الواحد.