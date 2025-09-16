انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار أمس الاثنين 143050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، والشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142650 ديناراً مقابل 100 دولار.