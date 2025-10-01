انخفاض إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص في العراق

شفق نيوز– بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص في العراق لعام 2024، فيما عزى خبير اقتصادي ذلك إلى الشروط الحكومية والإجراءات الروتينية المعقدة.

وأظهرت إحصائية للجهاز، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام 2024 بلغ 29,279 إجازة، بانخفاض نسبته 14.8% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 34,413 إجازة.

وأوضحت الإحصائية، أن بغداد استحوذت على أكبر عدد من إجازات البناء والترميم لبناء الدور السكنية بنسبة 18%، تلتها محافظتا البصرة وكربلاء بنسبة 9%، ثم محافظة ذي قار بنسبة 8%، فيما كانت أقل المحافظات من حيث عدد الإجازات محافظة صلاح الدين بنسبة 1%، تليها نينوى بنسبة 2%.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني لوكالة شفق نيوز إن "انخفاض إجازات البناء يعود إلى الشروط الحكومية التي تحد من شراء الوحدات السكنية، إضافة إلى الروتين الإداري والفساد المرتبط بالحصول على الإجازة، مما يدفع المواطنين إلى البناء بدون إجازة".

وأضاف الحسني أن "المجمعات السكنية الجديدة تشكل سبباً آخر لانخفاض الإجازات، حيث يفضل المواطن شراء وحدات سكنية جاهزة بدلاً من بناء منزله، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية".